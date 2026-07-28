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Число миллионеров в Британии сократилось до минимума с кризиса 2008 года

По данным исследования Института Адама Смита, основные причины сводятся к высоким процентным ставкам и отсутствию доверия к экономике королевства.

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Число миллионеров в Великобритании упало до рекордно низкого значения по меньшей мере со времен мирового финансового кризиса в 2008 году. Об этом говорится в исследовании Института Адама Смита.

По данным «трекера миллионеров», разработанного институтом, в 2021 году на территории Великобритании проживало более 1 млн человек с состоянием свыше ?1 млн, за пять прошедших лет этот показатель сократился до 422 тыс. человек, что соответствует уровню 2008 года.

Основные причины сводятся к высоким процентным ставкам, отсутствию доверия к британской экономике, падению цен на реальные активы, высокому уровню налогов наряду с угрозой их дальнейшего повышения и другим факторам.

Исследователи подчеркнули, что отток состоятельного населения губителен для Великобритании, чья экономика росла во многом благодаря миллионерам, создававшим рабочие места для населения.

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