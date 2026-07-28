Число миллионеров в Британии сократилось до минимума с кризиса 2008 года

По данным «трекера миллионеров», разработанного институтом, в 2021 году на территории Великобритании проживало более 1 млн человек с состоянием свыше ?1 млн, за пять прошедших лет этот показатель сократился до 422 тыс. человек, что соответствует уровню 2008 года.