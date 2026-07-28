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Два столичных аэропорта работают с ограничениями ночью 28 июля

Аэропорты Внуково и Домодедово осуществляют рейсы по согласованию.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 28 июля ограничения на полеты ввели в столичных аэропортах. Воздушные гавани Внуково и Домодедово осуществляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом проинформировали в пресс-службе Росавиации.

Ограничения действуют с 03:40. Они также введены в авиагаванях Калуги и Тамбова. Ведомство предупредило о возможных корректировках в расписании рейсов.

Как указывается в материалах, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропортов.

Утром 27 июля на подлете к Москве сбили сразу девять беспилотников. Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку ВСУ. Ни один из дронов не долетел до столицы, оповестил мэр Москвы Сергей Собянин.

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