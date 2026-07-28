Два столичных аэропорта работают с ограничениями ночью 28 июля

Ночью 28 июля ограничения на полеты ввели в столичных аэропортах. Воздушные гавани Внуково и Домодедово осуществляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом проинформировали в пресс-службе Росавиации.
Ограничения действуют с 03:40. Они также введены в авиагаванях Калуги и Тамбова. Ведомство предупредило о возможных корректировках в расписании рейсов.
Как указывается в материалах, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропортов.
Утром 27 июля на подлете к Москве сбили сразу девять беспилотников. Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку ВСУ. Ни один из дронов не долетел до столицы, оповестил мэр Москвы Сергей Собянин.