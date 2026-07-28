Приставы начали взыскивать с Ларисы Долиной неоплаченный штраф ГИБДД

Исполнительное производство в отношении артистки открыли 22 июля. Основанием стал акт столичного центра автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Указанную сумму планируют взыскать с певицы в принудительном порядке.
Лариса Долина — советская и российская певица, актриса и режиссёр-постановщик, удостоенная звания народной артистки России.
Ранее Life.ru писал, что Лариса Долина после переезда в новую квартиру отправится в отпуск на море. Певица впервые за много лет устроит себе летний отпуск и отправится к морю вместе с близкими. Раньше график артистки во многом зависел от школьных каникул внучки Александры, поэтому отдохнуть в разгар сезона удавалось редко. Теперь исполнительница уже составила примерный распорядок поездки.
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