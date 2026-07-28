20+ красивых открыток ко Дню Крещения Руси

РБК Life подготовил более 20 открыток ко Дню Крещения Руси — празднику, установленному в память о принятии христианства как официальной веры. Ежегодно его отмечают 28 июля, в 2026 году дата выпадает на вторник.
Содержание.
Православные.
Красивые.
Поздравления.
Православные открытки с Днем Крещения Руси.
Православная открытка ко Дню Крещения Руси с колоколом.
(Фото: РБК Life).
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Открытка с Днем Крещения Руси 28 июля.
(Фото: РБК Life).
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Красивая православная открытка ко Дню Крещения Руси.
(Фото: РБК Life).
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Открытка с Днем Крещения Руси с древнерусским орнаментом.
(Фото: РБК Life).
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Крещение Руси — историческое событие, которое, согласно летописной традиции, произошло в 988 году во время правления князя Владимира. После принятия христианства началось массовое крещение жителей Древней Руси. Этот шаг оказал большое влияние на развитие государства, культуры, образования и архитектуры.
Православная открытка с голубем ко Дню Крещения Руси.
(Фото: РБК Life).
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Православная открытка с Днем Крещения Руси с храмом и крестом.
(Фото: РБК Life).
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Открытка с поздравлением на День Крещения Руси.
(Фото: РБК Life).
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Поздравительная открытка на День Крещения Руси.
(Фото: РБК Life).
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Православная открытка с надписью «С Днем Крещения Руси!».
(Фото: РБК Life).
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Православная открытка ко Дню Крещения Руси с крестом.
(Фото: РБК Life).
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В память о Крещении Руси в России ежегодно 28 июля отмечают одноименный праздник. Дата приурочена ко дню памяти равноапостольного князя Владимира, которого Русская православная церковь почитает как крестителя Руси. Праздник был установлен на государственном уровне в 2010 году и входит в перечень памятных дат России.
Красивые открытки с Днем Крещения Руси.
Красивая открытка с Днем Крещения Руси.
(Фото: РБК Life).
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Открытка 28 июля День Крещения Руси.
(Фото: РБК Life).
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Красивая открытка на День Крещения Руси.
(Фото: РБК Life).
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Красивая открытка ко Дню Крещения Руси с храмом.
(Фото: РБК Life).
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Красивая открытка ко Дню Крещения Руси.
(Фото: РБК Life).
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Открытка с поздравлением с Днем Крещения Руси.
(Фото: РБК Life).
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Открытка ко Дню Крещения Руси с храмом на берегу реки.
(Фото: РБК Life).
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Открытки ко Дню Крещения Руси с пожеланиями.
Открытка ко Дню Крещения Руси с пожеланием здоровья, счастья и любви.
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Открытка с Днем Крещения Руси с пожеланием света и радости.
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Открытка ко Дню Крещения Руси с пожеланием веры, надежды и добра.
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Православная открытка на День Крещения Руси с пожеланием Божией помощи, радости и благодати.
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Красивая открытка с Днем Крещения Руси с пожеланием «Пусть вера освещает ваш путь!».
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Открытка с Днем Крещения Руси с пожеланием добра и благополучия.
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Православная открытка с крестом на фоне неба и пожеланием «Пусть Господь хранит вас и ваших близких!».
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Открытку с Днем Крещения Руси можно дополнить теплыми пожеланиями. РБК Life собрал десять вариантов поздравлений, которые подойдут для близких, друзей и коллег:
Поздравляю с Днем Крещения Руси! Желаю душевного спокойствия, крепкого здоровья и благополучия. Пусть в доме всегда царят любовь, взаимопонимание и счастье.
С Днем Крещения Руси! Пусть этот день напоминает о вечных ценностях, вдохновляет на добрые дела и приносит радость, надежду и светлые мысли.
Поздравляю с праздником! Желаю крепкой веры, мудрости, душевной гармонии и сил преодолевать любые трудности.
В День Крещения Руси желаю вам семейного благополучия, здоровья и согласия. Пусть рядом будут дорогие люди, а в сердце живут любовь и надежда.
Поздравляю с Днем Крещения Руси! Пусть этот праздник принесет спокойствие, вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. Желаю счастья, добра и благополучия.
С праздником! Пусть в вашей жизни будет больше светлых событий, искренних улыбок, добрых встреч и счастливых моментов.
Поздравляю с Днем Крещения Руси! Желаю, чтобы каждый день дарил новые поводы для благодарности, а дом всегда был наполнен уютом, теплом и взаимопониманием.
Пусть День Крещения Руси принесет в вашу жизнь мир, надежду и добро. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, успехов во всех начинаниях и благополучия.
С Днем Крещения Руси! Пусть вера помогает принимать верные решения, близкие поддерживают в трудную минуту, а каждый новый день приносит радость и спокойствие.
Поздравляю с Днем Крещения Руси! Желаю душевного тепла, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в жизни будет как можно больше света и любви.