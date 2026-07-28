20+ красивых открыток ко Дню Крещения Руси

В память о Крещении Руси в России ежегодно 28 июля отмечают одноименный праздник. Дата приурочена ко дню памяти равноапостольного князя Владимира, которого Русская православная церковь почитает как крестителя Руси. Праздник был установлен на государственном уровне в 2010 году и входит в перечень памятных дат России.