В красноярской многоэтажке установили пандус после проверки

В Красноярске прокуратура помогла жительнице дома № 74 на проспекте Свободный добиться установки пандуса в подъезде.
Женщина с детской коляской не могла нормально попасть в дом из-за высокого порога. Пандуса в подъезде не было, а управляющая компания «Новый город» проблему долго не решала.
Прокуратура Октябрьского района провела проверку и установила, что в доме не обеспечена доступная среда. По закону управляющая организация должна создавать условия для беспрепятственного доступа в подъезд, в том числе для маломобильных граждан. После проверки прокурор внес представление в адрес УК «Новый город».
Нарушение устранили, в подъезде установили пандус.