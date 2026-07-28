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В красноярской многоэтажке установили пандус после проверки

В Красноярске прокуратура помогла жительнице дома № 74 на проспекте Свободный добиться установки пандуса в подъезде.

В Красноярске прокуратура помогла жительнице дома № 74 на проспекте Свободный добиться установки пандуса в подъезде.

Женщина с детской коляской не могла нормально попасть в дом из-за высокого порога. Пандуса в подъезде не было, а управляющая компания «Новый город» проблему долго не решала.

Прокуратура Октябрьского района провела проверку и установила, что в доме не обеспечена доступная среда. По закону управляющая организация должна создавать условия для беспрепятственного доступа в подъезд, в том числе для маломобильных граждан. После проверки прокурор внес представление в адрес УК «Новый город».

Нарушение устранили, в подъезде установили пандус.