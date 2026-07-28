В красноярской многоэтажке установили пандус после проверки

Прокуратура Октябрьского района провела проверку и установила, что в доме не обеспечена доступная среда. По закону управляющая организация должна создавать условия для беспрепятственного доступа в подъезд, в том числе для маломобильных граждан. После проверки прокурор внес представление в адрес УК «Новый город».