В Ленинском округе Иркутска построят два детсада и стадион

В Иркутске утверждён проект планировки части Ленинского округа, который затронет микрорайон Берёзовый, а также жилые комплексы «Мега» и «Эволюция».
Документ, подписанный мэром города Русланом Болотовым, определяет границы зон для возведения новых объектов — инженерных коммуникаций, дорожной сети и социальных учреждений.
Согласно проекту, на этой территории появится спортивный объект «Стадион» площадью 7 тысяч квадратных метров, а также два детских сада, рассчитанных на 220 и 350 мест.
Кроме того, в документе зафиксированы технико-экономические показатели, которые станут основой для дальнейшего проектирования и строительства.
— Мы заранее закладываем возможности для развития инфраструктуры, чтобы новые жилые кварталы были обеспечены всем необходимым — от дорог до детских садов и спортивных объектов. Это позволяет нам создавать комфортную среду для жизни людей, — подчеркнул Руслан Болотов.
Реализация проекта планировки обеспечит комплексное развитие территории и повысит качество жизни в Ленинском округе.