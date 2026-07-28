В Ленинском округе Иркутска построят два детсада и стадион

— Мы заранее закладываем возможности для развития инфраструктуры, чтобы новые жилые кварталы были обеспечены всем необходимым — от дорог до детских садов и спортивных объектов. Это позволяет нам создавать комфортную среду для жизни людей, — подчеркнул Руслан Болотов.