Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинском округе Иркутска построят два детсада и стадион

Проект планировки территории утвердил мэр Руслан Болотов.

Источник: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске утверждён проект планировки части Ленинского округа, который затронет микрорайон Берёзовый, а также жилые комплексы «Мега» и «Эволюция».

Документ, подписанный мэром города Русланом Болотовым, определяет границы зон для возведения новых объектов — инженерных коммуникаций, дорожной сети и социальных учреждений.

Согласно проекту, на этой территории появится спортивный объект «Стадион» площадью 7 тысяч квадратных метров, а также два детских сада, рассчитанных на 220 и 350 мест.

Кроме того, в документе зафиксированы технико-экономические показатели, которые станут основой для дальнейшего проектирования и строительства.

— Мы заранее закладываем возможности для развития инфраструктуры, чтобы новые жилые кварталы были обеспечены всем необходимым — от дорог до детских садов и спортивных объектов. Это позволяет нам создавать комфортную среду для жизни людей, — подчеркнул Руслан Болотов.

Реализация проекта планировки обеспечит комплексное развитие территории и повысит качество жизни в Ленинском округе.