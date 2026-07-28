Аэропорт на севере Хабаровского края защитили от будущих паводков дамбой

— Мы провели большой комплекс работ по устранению последствий паводка. Был выполнен отвод воды и возведена дамба протяженностью 100 метров, которая впоследствии защитит аэродром от возможных подтоплений. Тяжелая техника выровняла и укрепила поле, —сообщил и. о начальника отдела ГО и ЧС администрации Аяно-Майского района Андрей Амосов.