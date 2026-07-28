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Аэропорт на севере Хабаровского края защитили от будущих паводков дамбой

С 28 июля воздушная гавань Аяна вновь открыта для самолётов.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Аяне завершились работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы в аэропорту после мощного паводка. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», уже сегодня воздушная гавань начнет принимать самолеты.

Напомним, что 22 июля в результате продолжительных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Уйка взлетно‑посадочная полоса оказалась затоплена. На протяжении недели аэропорт не принимал воздушные суда.

— Мы провели большой комплекс работ по устранению последствий паводка. Был выполнен отвод воды и возведена дамба протяженностью 100 метров, которая впоследствии защитит аэродром от возможных подтоплений. Тяжелая техника выровняла и укрепила поле, —сообщил и. о начальника отдела ГО и ЧС администрации Аяно-Майского района Андрей Амосов.

Он добавил, что по состоянию на утро 28 июля все работы завершены.

Сегодня воздушная гавань районного центра ждет рейс из Николаевска-на-Амуре.