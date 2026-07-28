Ветераны СВО смогут получать скидки и льготы с помощью карты жителя края «Муравьев-Амурский»

Можно зарегистрировать электронное удостоверение ветерана боевых действий на сайте в личном кабинете, и система автоматически присвоит пользователю льготную категорию. В ближайшее время для карты жителя запустят региональную программу лояльности «Моя выгода». Бизнес-партнеры программы смогут самостоятельно предоставлять скидки и бонусы для льготных категорий граждан при оплате картой жителя. Так бизнес сможет укрепить свой социальный имидж и привлечь новых клиентов, а жители — получить реальную выгоду. «Мы последовательно расширяем возможности карты жителя, превращая ее в полноценного помощника. Каждый партнер и сервис делают технологию ближе к человеку. Это и есть главная цель цифровизации в крае — практическая польза для каждого жителя», — подчеркнул министр цифрового развития и связи края Евгений Демин. Картой «Муравьев-Амурский» пользуются уже более 17,5 тысяч жителей края, а число партнеров все время растет.