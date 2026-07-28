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ТОСы помогают делать дворы в Советской Гавани более уютными

Так, благодаря механизму территориального общественного самоуправления за последние годы в Советской Гавани было отремонтировано 15 придомовых территорий. Один из таких дворов находится возле дома № 13 по улице Рабочей. Его благоустройством занимались участники ТОС «Хозяюшка», который был образован в 2024 году. Недавно они выиграли грант на установку детской площадки «Разноцветный мир», благодаря чему во дворе появились.

Так, благодаря механизму территориального общественного самоуправления за последние годы в Советской Гавани было отремонтировано 15 придомовых территорий. Один из таких дворов находится возле дома № 13 по улице Рабочей. Его благоустройством занимались участники ТОС «Хозяюшка», который был образован в 2024 году. Недавно они выиграли грант на установку детской площадки «Разноцветный мир», благодаря чему во дворе появились качели, турники и детский игровой комплекс.