Погиб главный тренер баскетбольного «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер

Управляющий Приморским спортивным обществом «Динамо», президент и главный тренер баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер разбился на гидроцикле во Владивостоке. Эту информацию ТАСС подтвердили два источника в правоохранительных органах.
— Да, это соответствует действительности. Врезался в камни, но сейчас устанавливается, при каких обстоятельствах, — рассказал один из собеседников агентства.
Трагедия произошла в ночь на вторник, 28 июля. Утром в социальных сетях появились сведения о том, что гидроцикл врезался в препятствие в районе улицы Набережная, смерть водителя наступила до приезда скорой помощи.
Эдуард Сандлер родился в 1981 году во Владивостоке. Тренером работал с командами «Восток-65», «Сахалин» и «Спартак-Приморье». Под его руководством последний стал чемпионом Суперлиги в 2016 году, через восемь лет он добился аналогичного успеха с «Динамо».