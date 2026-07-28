Погиб главный тренер баскетбольного «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер

Эдуард Сандлер родился в 1981 году во Владивостоке. Тренером работал с командами «Восток-65», «Сахалин» и «Спартак-Приморье». Под его руководством последний стал чемпионом Суперлиги в 2016 году, через восемь лет он добился аналогичного успеха с «Динамо».