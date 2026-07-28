С затонувшего у Хорватии корабля подняли рекордные 600 г золота: тайна крушения раскрыта

На Балканах завершили многолетнее исследование кораблекрушения у берегов Хорватии. Инцидент случился еще в византийскую эпоху. Тайна крушения была раскрыта с помощью найденного на борту золота. Поднятый с корабля груз стал рекордным среди других, обнаруженных на затонувших суднах в Средиземноморье, сообщает агентство Reuters.