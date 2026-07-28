С затонувшего у Хорватии корабля подняли рекордные 600 г золота: тайна крушения раскрыта

На Балканах завершили многолетнее исследование кораблекрушения у берегов Хорватии. Инцидент случился еще в византийскую эпоху. Тайна крушения была раскрыта с помощью найденного на борту золота. Поднятый с корабля груз стал рекордным среди других, обнаруженных на затонувших суднах в Средиземноморье, сообщает агентство Reuters.
Исследователи нашли золотые монеты династии Ираклия, а также пряжки с рубинами, изумрудами и жемчугом. Со дна подняли массивный золотой перстень-печатку с изображением императора. Вес золота составил 600 граммов. На борту, как отмечает сотрудник Хорватского реставрационного института Павле Дугонич, находился представитель высшего класса со своей свитой.
«Такой перстень, безусловно, не мог носить кто попало», — оценил эксперт.
Мошенники между тем стали обманывать схемами с золотыми слитками. Они убеждают россиян купить их в банке. Купленный металл жертвы передают курьерам.