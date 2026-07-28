Школьный лагерь в Хабаровском крае получил предостережение от Россельхознадзора

Всего с начала 2026 года социально значимым учреждениям Хабаровского края Россельхознадзор выдал более 30 таких предостережений. По правилам электронные ветеринарные документы в системе «Меркурий» должны быть погашены в течение 24 часов после доставки и приемки продукции — это позволяет отслеживать путь товаров и обеспечивать их безопасность.