Школьный лагерь в Хабаровском крае получил предостережение от Россельхознадзора

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение школе в селе Красицкое Вяземского района за несвоевременное погашение электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий».
Нарушение выявили при анализе данных: образовательное учреждение, где работает летний пришкольный лагерь, не оформляло приемку продукции в установленный срок. С 29 июня по 24 июля школа не погасила 32 электронных ветеринарных документа.
В ведомстве отметили, что несвоевременное гашение ВСД может свидетельствовать об отсутствии контроля за ветеринарно-санитарной безопасностью поступающих продуктов. Учреждению направили предостережение и обязали принять меры для соблюдения требований законодательства.
Всего с начала 2026 года социально значимым учреждениям Хабаровского края Россельхознадзор выдал более 30 таких предостережений. По правилам электронные ветеринарные документы в системе «Меркурий» должны быть погашены в течение 24 часов после доставки и приемки продукции — это позволяет отслеживать путь товаров и обеспечивать их безопасность.