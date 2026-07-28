Названы самые опасные растения Иркутской области

Особую угрозу представляют вех ядовитый (цикута), чье корневище содержит нейротоксин и вызывает паралич дыхания всего за несколько часов, а также борщевик Сосновского, сок которого оставляет на коже сильнейшие фотоожоги и может лишить зрения. Замыкает список чемерица Лобеля, которую часто путают с черемшой. Ее алкалоиды способны остановить сердце или дыхание в течение трех часов после употребления. Медики призывают не срывать незнакомые растения и объяснять детям правила безопасности на природе.