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Названы самые опасные растения Иркутской области

Их нужно остерегаться.

Источник: телеграм-канал Комсомольский заповедник

Врачи Ивано-Матренинской детской больницы предупредили жителей Иркутской области о трех самых опасных ядовитых растениях, которые можно легко перепутать со съедобными или безобидными травами. Токсиколог Анастасия Немцева напоминает, что встреча с ними может обернуться тяжелыми последствиями, вплоть до летального исхода.

Особую угрозу представляют вех ядовитый (цикута), чье корневище содержит нейротоксин и вызывает паралич дыхания всего за несколько часов, а также борщевик Сосновского, сок которого оставляет на коже сильнейшие фотоожоги и может лишить зрения. Замыкает список чемерица Лобеля, которую часто путают с черемшой. Ее алкалоиды способны остановить сердце или дыхание в течение трех часов после употребления. Медики призывают не срывать незнакомые растения и объяснять детям правила безопасности на природе.