В Хабаровске рецидивист отвлёк пенсионера беседой и выхватил у него телефон

В Хабаровске 68-летний житель Железнодорожного района лишился телефона после случайного разговора с двумя незнакомцами на улице Карла Маркса. Ущерб пенсионер оценил в 13 тысяч рублей, сообщает hab.aif.ru.
К мужчине подошли прохожие — мужчина и женщина — и завели с ним разговор. В какой-то момент незнакомец резко выхватил телефон из рук пенсионера, после чего вместе со своей спутницей убежал.
После обращения потерпевшего сотрудники четвёртого городского отдела полиции задержали 43-летнего хабаровчанина. Ранее в этом году он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Задержанный рассказал, что отнёс похищенный телефон в комиссионный магазин на улице Суворова и получил за него пять тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на продукты и алкоголь, а в счёт возмещения ущерба полицейские изъяли принадлежавший ему мобильник.
«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. За грабёж ему грозит до четырёх лет лишения свободы, на время следствия он находится под подпиской о невыезде», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.