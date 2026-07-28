В Хабаровске рецидивист отвлёк пенсионера беседой и выхватил у него телефон

Задержанный рассказал, что отнёс похищенный телефон в комиссионный магазин на улице Суворова и получил за него пять тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на продукты и алкоголь, а в счёт возмещения ущерба полицейские изъяли принадлежавший ему мобильник.