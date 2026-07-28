5G-смартфоны всё чаще выбирают хабаровчане

На массовом рынке смартфоны становятся ключевыми драйверами перехода на новые стандарты связи. По данным аналитиков, на сети МегаФона у хабаровчан самым популярным брендом устройств, поддерживающих 5G в России, стал Samsung. Смартфонами этого вендора сегодня пользуется 41% абонентов из тех, кто выбирает модели с поддержкой сети пятого поколения.