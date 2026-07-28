Поддержку молодёжных центров удвоят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в 2027 году вдвое увеличат поддержку молодёжных центров. В регионе уже открыли 18 новых пространств, часть из которых постепенно превратилась в полноценные площадки для учёбы, творчества и общественных проектов, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Дмитрий Демешин.
Одним из наиболее посещаемых стал молодёжный досуговый центр на улице Шевченко, 7А в Хабаровске. С момента открытия его посетили более 45 тысяч человек, а сама площадка обзавелась постоянными резидентами и начала принимать крупные мероприятия.
Одновременно расширяется работа центров в районах края. Так, «Сокол» в Советско-Гаванском районе вошёл в реестр детских лагерей и теперь участвует в летней оздоровительной кампании, а в Ванинском районе местная инициатива выросла в системную работу с молодёжью.
Всего в Хабаровском крае живут более 337 тысяч молодых людей. Для них работают десятки досуговых и патриотических площадок, а сеть Добро. Центров уже насчитывает десять объектов в семи муниципалитетах. В добровольческой деятельности участвуют свыше 92 тысяч жителей региона.
«Наша задача — формировать среду, где активная молодёжь может учиться, строить карьеру, запускать собственные проекты, добиваться успеха и приносить пользу региону», — отметил глава края.