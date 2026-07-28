Поддержку молодёжных центров удвоят в Хабаровском крае

Одним из наиболее посещаемых стал молодёжный досуговый центр на улице Шевченко, 7А в Хабаровске. С момента открытия его посетили более 45 тысяч человек, а сама площадка обзавелась постоянными резидентами и начала принимать крупные мероприятия.