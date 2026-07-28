Россиянам рассказали, как мошенники завоёвывают доверие: вот кем они притворяются

Аферисты нашли действенный способ завоевания доверия россиян. Они притворяются единомышленниками, выдавая себя за подписчиков одних и тех же тематических сообществ или одних и тех же блогеров.
«Преступники завоевывают доверие, выдавая себя за подписчиков тех же блогеров, участников тематических сообществ или единомышленников», — цитирует РИА Новости руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатора платформы «Мошеловка» Евгению Лазареву.
Злоумышленники налаживают дружеский контакт, беседуя на нейтральные темы, обсуждая контент и осторожно проверяя отношение человека к «быстрой» прибыли.
«Цель такой многоступенчатой манипуляции — снизить бдительность собеседника, выяснить уровень его доходов и подтолкнуть к участию в фиктивных инвестиционных проектах с последующим присвоением денег», — объяснила Лазарева.
Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана с сайтами объявлений.
Тем временем мошенники начали выдавать себя за сотрудников АЗС в Петербурге.