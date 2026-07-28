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Одиннадцатый ребенок появился на свет в семье из Приморья

На прошлой неделе в семье из Приморья родился 11 ребенок. Девочка весом 3 980 граммов и ростом 54 сантиметра появилась на свет в Приморском краевом перинатальном центре. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

На прошлой неделе в семье из Приморья родился 11 ребенок. Девочка весом 3 980 граммов и ростом 54 сантиметра появилась на свет в Приморском краевом перинатальном центре. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.