Одиннадцатый ребенок появился на свет в семье из Приморья

На прошлой неделе в семье из Приморья родился 11 ребенок. Девочка весом 3 980 граммов и ростом 54 сантиметра появилась на свет в Приморском краевом перинатальном центре. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.