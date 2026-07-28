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Пассажиры поезда «Владивосток — Москва» смогут знакомиться с кулинарными традициями регионов страны прямо во время путешествия

В этом году путешествие по Транссибу обретает особый смысл: исполняется 135 лет с начала строительства Великого Сибирского пути, а 2026 год объявлен в России Годом единства народов. Главная новинка этого года — гастрономическая. Поезд становится не просто транспортным составом, а настоящим кулинарным послом страны. 20 регионов представили 20 фирменных блюд: морепродукты и дикоросы, посикунчики и.

В этом году путешествие по Транссибу обретает особый смысл: исполняется 135 лет с начала строительства Великого Сибирского пути, а 2026 год объявлен в России Годом единства народов. Главная новинка этого года — гастрономическая. Поезд становится не просто транспортным составом, а настоящим кулинарным послом страны. 20 регионов представили 20 фирменных блюд: морепродукты и дикоросы, посикунчики и перепечи, манты и грибятницу, рыбник и осердницу. Пассажиры смогут не только увидеть страну, но и попробовать ее на вкус. Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко отметила, что сейчас обсуждается возможность запуска туристического поезда «Владивосток — Москва», по аналогии с популярными маршрутами в центральной части России.