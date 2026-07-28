Кадыров опроверг информацию о якобы надвигающемся дефиците продуктов в Чечне

Ранее Кадыров заявил, что во время чемпионата мира по футболу не поддерживал ни одну сборную в полном смысле этого слова. Причиной глава Чечни назвал вмешательство политики в спорт. При этом у руководителя региона всё же были предпочтения, однако раскрывать их он не стал.