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В Приморье за 1 рубль продают здание бывших камер пыток времен Гражданской войны

Новый владелец обязан отреставрировать памятник в селе Камень-Рыболов.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае на торги выставили объект культурного наследия — здание в селе Камень-Рыболов, где в годы Гражданской войны размещались камеры пыток. Начальная цена — символический 1 рубль. Но будущему собственнику придется вложить серьезные деньги в реставрацию и соблюсти все требования закона об охране памятников. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Речь о нежилом доме площадью 105,5 квадратных метра на улице Калинина. Он находится в плачевном состоянии, но является частью истории. Торги пройдут на электронной площадке, шаг конкурса — почти 54 тысячи рублей, а задаток составляет более 214 тысяч. Покупатель получит здание с обременением: его нельзя снести или перестроить без согласования, а ремонт придется делать строго по проекту, согласованному с Минкультуры.

При этом село удалено от Владивостока на 300 километров, туристическая инфраструктура там развита слабо. Но есть трасса, железная дорога, а район граничит с Китаем. Главное, что должен запомнить потенциальный покупатель: копеечная цена на старте — не значит дешевая сделка. Реставрация исторического здания обойдется в миллионы, и за некачественные работы ответственность не снимут. Торги инициированы администрацией Ханкайского округа в рамках программы приватизации на 2026−2028 годы.