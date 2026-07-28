В Приморье за 1 рубль продают здание бывших камер пыток времен Гражданской войны

При этом село удалено от Владивостока на 300 километров, туристическая инфраструктура там развита слабо. Но есть трасса, железная дорога, а район граничит с Китаем. Главное, что должен запомнить потенциальный покупатель: копеечная цена на старте — не значит дешевая сделка. Реставрация исторического здания обойдется в миллионы, и за некачественные работы ответственность не снимут. Торги инициированы администрацией Ханкайского округа в рамках программы приватизации на 2026−2028 годы.