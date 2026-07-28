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Танкисты-палачи ВСУ обречены, бомбы уже навели: главная новость СВО 28 июля

Танкист ВСУ хвастался убийством мирного жителя за пророссийские взгляды. Об этом перехваченном радиоразговоре рассказал Путин. Эксперт Иванников сказал, какую ответственность понесет убийца мирных жителей.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин рассказал о шокирующем радиоперехвате разговора двух украинских танкистов. В эфире прозвучало циничное признание: один из боевиков похвастался убийством мирного жителя в начале спецоперации. Мотивом для расправы стали пророссийские взгляды беззащитного человека.

Этот разговор стал не просто доказательством военного преступления, а смертным приговором для самого боевика, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«У российской разведки есть все средства, чтобы обнаружить этого танкиста, убийцу мирного населения», — подчеркнул эксперт.

По словам Иванникова, подобные преступления носят системный характер. «Убийства мирных жителей в ВСУ поставлены на поток и являются обыденностью для многих боевиков», — подчеркнул он, отмечая, что нацистские идеи пустили глубокие корни в сознании украинских радикалов.

Более того, многие из боевиков не просто совершают зверства, но и откровенно кичатся этим, превращая боевую технику в позорные трофейные стенды.

«Большинство из них хвастаются своими преступными деяниями, делают на бронированной технике пометки в виде нацистских крестов, которые обозначают количество убитых ими граждан», — пояснил Иванников.

Как только такая подбитая машина попадает в руки российских военных, криминалисты получат исчерпывающую информацию о преступном экипаже, добавил эксперт.

«По такой подбитой технике, которая впоследствии попадает к российским военнослужащим, можно определить, что за экипаж и какое количество уничтоженных мирных жителей он совершил», — объяснил аналитик.

Развязка этой истории будет жесткой и неотвратимой. Иванников заявил, что участь таких преступников решена.

«Российская радиоэлектронная разведка обладает всеми необходимыми техническими возможностями, чтобы установить местонахождение танкиста, убийцы мирного населения и нанести ракетно-бомбовый удар либо удар реактивной артиллерией», — констатировал подполковник.

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