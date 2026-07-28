Красноярцев предупредили о сильных ливнях, грозах и шквалистом ветре

При подтоплении жителей просят сохранять спокойствие, предупредить соседей и близких, помочь детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. Водителям напоминают, что пересекать затопленные участки дорог опасно из-за сильного течения и возможных промоин. Если автомобиль заглох в зоне подтопления, необходимо покинуть его и перейти в безопасное место.