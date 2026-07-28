Красноярцев предупредили о сильных ливнях, грозах и шквалистом ветре

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей Красноярска и центральных районов края предупреждают об ухудшении погоды.
По данным Среднесибирского УГМС, 28 и 29 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 15−20 м/с.
Горожанам советуют не проводить работы на высоте, обходить рекламные конструкции, строительные площадки, деревья и линии электропередачи, а автомобили парковать вдали от слабо укрепленных объектов.
Во время грозы не следует находиться у водоемов и прикасаться к металлическим предметам. В помещениях рекомендуется плотно закрыть окна и двери, а также отключить электроприборы, сообщает городская администрация.
При подтоплении жителей просят сохранять спокойствие, предупредить соседей и близких, помочь детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. Водителям напоминают, что пересекать затопленные участки дорог опасно из-за сильного течения и возможных промоин. Если автомобиль заглох в зоне подтопления, необходимо покинуть его и перейти в безопасное место.
В экстренных случаях следует звонить по единому номеру 112.