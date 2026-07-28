В МAX можно публиковать истории

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В МАХ доступна новая функция — теперь здесь можно публиковать истории в фото- и видеоформатах, а также редактировать: обрезать или добавить в нее текст. У автора есть возможность выбирать, кому и в течение какого времени показывать публикацию, а у зрителя -— ответить на нее и поставить реакцию.