В России введут новый формат стажировки для выпускников

Стажировка не сможет длиться больше шести месяцев. В названии должности обязательно будут указывать, что работник является стажером. Работодатель должен будет организовать наставничество, а порядок стажировки и оценки ее результатов закрепить в локальном акте. Если после стажировки выпускник останется работать у того же работодателя, испытательный срок ему не назначат.