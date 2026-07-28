В России введут новый формат стажировки для выпускников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в Трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности, стажировку в сфере труда. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Новый формат позволит выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор, чтобы получить первый профессиональный опыт под руководством наставника. Стажером сможет стать человек, который получает или уже получил среднее профессиональное, высшее или дополнительное профессиональное образование по программе переподготовки. Также это касается тех, кто проходит профессиональное обучение.
Договор о стажировке нужно будет заключить не позднее одного года после окончания обучения. Этот срок смогут приостановить на время военной службы, отпуска по беременности и родам, болезни и в других случаях, предусмотренных законом.
Стажировка не сможет длиться больше шести месяцев. В названии должности обязательно будут указывать, что работник является стажером. Работодатель должен будет организовать наставничество, а порядок стажировки и оценки ее результатов закрепить в локальном акте. Если после стажировки выпускник останется работать у того же работодателя, испытательный срок ему не назначат.
Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
(Фото: magnific.com).