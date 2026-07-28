Эксперт Арамилев рассказал, чем грозит прекращение охоты на медведей

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Сокращение или полное прекращение охоты на медведя по прошествии длительного времени может привести к резкому росту числа столкновений хищника с человеком. Таким мнением поделился с ТАСС генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
«Сейчас охота на медведя проводится, свободно продаются разрешения, но сократилось количество охотников, добывающих этого зверя [в Приморском крае]. Со временем это может привести к тому, что медведи перестанут бояться человека и будут считать окружающие леса населенных пунктов своим домом. Правда, на это потребуется достаточно много времени. Как случилось в Японии — не один десяток лет прошел, прежде чем они с медведями оказались “один на один”, у них произошел всплеск [конфликтных ситуаций]», — сказал Арамилев.
Эксперт подтвердил, что в Приморье продолжается рост численности медведей из-за ослабления добычи этого зверя. Сам процесс такой охоты достаточно сложен, а также может быть опасен. Вдобавок мясо медведя часто может оказаться непригодно в пищу. Растет и число официально зарегистрированных конфликтных ситуаций с участием гималайских и бурых медведей в Приморском крае: если в 2018 году таких случаев насчитали всего 16, то в 2024-м — уже 52, а в 2025-м — 78. При этом руководитель центра «Амурский тигр» подчеркивает, что рост числа инцидентов связан в том числе с активным присутствием человека в приморской тайге.
Как ранее писал ТАСС, рекордное за последние годы нашествие бурых медведей сейчас наблюдается в Восточной Финляндии: в 2023 году было зафиксировано всего 45 вызовов полиции из-за инцидентов с животными, а в 2025-м — уже 199. Финские эксперты связывают рост популяции медведей с фактической приостановкой охоты.
Арамилев пояснил, что ситуация в Приморье отличается от происходящего за границей. «И в Финляндии, и в Японии проблема связана с тем, что полностью закрывали охоту на медведей — в итоге выросло поколение животных, которые не боялись людей. Вдобавок в этих странах, в силу малой территории и роста численности населения, лесов становится меньше и меньше. У нас пока, скажем так, лесов много, и конфликтные ситуации с медведями происходят в основном на территории отдаленных охотничьих заимок, турбаз, пасек. Хотя есть случаи, когда звери попадают даже в пределы Владивостока», — добавил эксперт.