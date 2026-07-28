Эксперт Арамилев рассказал, чем грозит прекращение охоты на медведей

Арамилев пояснил, что ситуация в Приморье отличается от происходящего за границей. «И в Финляндии, и в Японии проблема связана с тем, что полностью закрывали охоту на медведей — в итоге выросло поколение животных, которые не боялись людей. Вдобавок в этих странах, в силу малой территории и роста численности населения, лесов становится меньше и меньше. У нас пока, скажем так, лесов много, и конфликтные ситуации с медведями происходят в основном на территории отдаленных охотничьих заимок, турбаз, пасек. Хотя есть случаи, когда звери попадают даже в пределы Владивостока», — добавил эксперт.