Кадры для зубов: в Комсомольске-на-Амуре вновь учат на стоматологических фельдшеров

«Возвращение подготовки фельдшеров стоматологических — важное государственное решение, направленное на укрепление кадрового потенциала здравоохранения. Для нашего колледжа большая ответственность войти в число образовательных организаций, реализующих эту программу. Уже первые дни приёмной кампании показали высокий интерес абитуриентов — все 30 мест были заполнены всего за два дня. Это подтверждает актуальность профессии среди молодёжи и высокую потребность медицинских организаций края в таких специалистах. Уверен, что наши выпускники будут востребованы как в городских поликлиниках, так и в центральных районных больницах, повышая доступность стоматологической помощи для жителей Хабаровского края», — отметил директор Хабаровского государственного медицинского колледжа имени Г. С. Макарова Артём Москвин.