Кадры для зубов: в Комсомольске-на-Амуре вновь учат на стоматологических фельдшеров

Хабаровский государственный медицинский колледж имени Г. С. Макарова вошел в число первых в стране учебных заведений, возобновивших подготовку стоматологических фельдшеров. После 15-летнего перерыва востребованная специальность вернулась в систему среднего профессионального образования и снова доступна для абитуриентов, в том числе в Хабаровском крае. Работа ведется в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и регионального проекта «Медицинские кадры», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Открытие стоматологического дела с присвоением квалификации “фельдшер стоматологический” призван закрыть нехватку медицинских кадров такого профиля в регионе», — говорится в сообщении.
Сегодня врачи-стоматологи в районных больницах и поликлиниках сильно перегружены и именно этот специалист может взять на себя значительную часть первичного приема. Он проводит осмотры взрослых и детей, делает профессиональную чистку зубов, лечит распространенные заболевания и оказывает срочную помощь при острой боли. Если случай требует сложного вмешательства, пациента направят к врачу-стоматологу соответствующего профиля. Подход сделает базовую стоматологическую помощь более доступной для жителей региона, в том числе в отдаленных районах.
Осваивать профессию студенты филиала медколледжа в Комсомольске-на-Амуре будут на современном оборудовании: стоматологических установках, фантомах и симуляторах. А оттачивать практические навыки они отправятся прямо в медицинские организации Хабаровского края, получая реальный опыт работы с пациентами еще до получения диплома.
«Возвращение подготовки фельдшеров стоматологических — важное государственное решение, направленное на укрепление кадрового потенциала здравоохранения. Для нашего колледжа большая ответственность войти в число образовательных организаций, реализующих эту программу. Уже первые дни приёмной кампании показали высокий интерес абитуриентов — все 30 мест были заполнены всего за два дня. Это подтверждает актуальность профессии среди молодёжи и высокую потребность медицинских организаций края в таких специалистах. Уверен, что наши выпускники будут востребованы как в городских поликлиниках, так и в центральных районных больницах, повышая доступность стоматологической помощи для жителей Хабаровского края», — отметил директор Хабаровского государственного медицинского колледжа имени Г. С. Макарова Артём Москвин.
Дарья Рудакова — выпускница медколлежда имени Макарова. После четырёх лет обучения на «лечебное дело» поняла, что хочет связать свою карьеру со стоматологическим делом. Девушка уже подала документы и, пока ожидает результатов, настраивается на начало нового учебного сезона в ставшем родным учебном заведении.
«В первый же день открытия направления был большой поток людей на поступление. Подала документы быстро, всё объяснили, рассказали. Сейчас жду итог, надеюсь, вновь вернусь за знакомые парты», — поделилась Дарья.
В следующем году колледж планирует расширить количество групп нового направления. Абитуриентам будет также доступно обучение на бюджетных и договорных местах. При дальнейшем трудоустройстве выпускники смогут воспользоваться программами государственной поддержки. Например, «Земский фельдшер», предусматривающий единовременную выплату до 1 млн рублей, ежемесячную доплату в размере 30 тыс. рублей сотрудникам среднего медицинского звена, а также «Сберегательный капитал», позволяющий получить финансовую поддержку в виде 50 окладов.