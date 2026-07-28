В 2027 году поддержка молодежных центров в Хабаровском крае вырастет в два раза

Сейчас в регионе действуют 18 новых молодежных пространств, некоторые из которых становятся полноценными молодежными центрами. Например, активно работает молодежный досуговый центр, расположенный на улице Шевченко, 7А в Хабаровске. Он принял уже свыше 45 тысяч посетителей, обзавелся своими резидентами и стал площадкой для проведения крупных событий. А молодежный центр «Сокол», расположенный в Советско-Гаванском районе, в этом году был включен в реестр детских лагерей, и теперь он может принимать не только молодежь, но и школьников во время летних каникул. В целом всего на территории Хабаровского края сейчас живет свыше 337 тысяч молодых людей, и для них в регионе созданы десятки молодежных центров и патриотических площадок. Кроме того, Хабаровский край входит в число лидеров на Дальнем Востоке по развитию сети Добро. Центров. На данный момент в семи муниципалитетах работают уже 10 таких учреждений. А всего в волонтерской деятельности в Хабаровском крае заняты более 92 тысяч человек.