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Житель Ванино повторно сел за руль пьяным — на него завели уголовное дело

Сотрудники ГАИ остановили иномарку с 46-летним мужчиной за рулем. Водитель странно себя вел. Ему предложили пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако мужчина отказался. Далее выяснилось, что в мае прошлого года он уже сел пьяным за руль, из-за чего получил административный штраф на 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1.

Сотрудники ГАИ остановили иномарку с 46-летним мужчиной за рулем. Водитель странно себя вел. Ему предложили пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако мужчина отказался. Далее выяснилось, что в мае прошлого года он уже сел пьяным за руль, из-за чего получил административный штраф на 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев. Злоумышленник рассказал, что выпил алкоголь и поехал кататься. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.