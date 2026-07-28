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В деле Лерчек произошла замена: его передали другому судье

ТАСС: дело Лерчек передано другому федеральному судье.

Источник: Комсомольская правда

Дело блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, передали другому федеральному судье. Далее его будет рассматривать судья Гагаринского районного суда Москвы Алишер Ларин, информирует ТАСС со ссылкой на источник.

«Материалы в отношении обвиняемой передали судье Ларину Алишеру Анатольевичу, который продолжит рассматривать уголовное дело Чекалиной», — сказал собеседник агентства, не уточнив при этом, по какой причине была проведена эта ротация.

Тем временем прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для Лерчек и вернуть её под домашний арест. Поводом для этого послужило приобретение на имя Чекалиной билетов для поездки в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек), в отношении которой идёт судебное производство, намеревалась выехать за пределы РФ. Речь идёт о поездке в Сербию для лечения онкологического заболевания.

Напомним, что судебный процесс по делу Чекалиной возобновится 30 июля.

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