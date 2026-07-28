За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 7 пожаров, в Минусинске утонул мужчина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Погибших на пожарах нет. В Подтесове Енисейского округа загорелся двухэтажный жилой дом. Огонь распространился на 300 кв. метров.
Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
В Ванаваре Эвенкийского округа сгорело нежилое строение площадью 54 кв. метра. По предварительным данным, пожар также произошел из-за короткого замыкания.
Пожарно-спасательные подразделения семь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.
В протоке Енисея на территории Минусинска утонул мужчина. Это единственное происшествие на воде, зарегистрированное за сутки.