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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 7 пожаров, в Минусинске утонул мужчина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Погибших на пожарах нет. В Подтесове Енисейского округа загорелся двухэтажный жилой дом. Огонь распространился на 300 кв. метров.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Погибших на пожарах нет. В Подтесове Енисейского округа загорелся двухэтажный жилой дом. Огонь распространился на 300 кв. метров.

Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.

В Ванаваре Эвенкийского округа сгорело нежилое строение площадью 54 кв. метра. По предварительным данным, пожар также произошел из-за короткого замыкания.

Пожарно-спасательные подразделения семь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

В протоке Енисея на территории Минусинска утонул мужчина. Это единственное происшествие на воде, зарегистрированное за сутки.