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В Минздраве заявили о снижении заболеваемости гепатитом в России

Чуланов: в России снизилась заболеваемость острыми вирусными гепатитами.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Общая тенденция снижения заболеваемости острыми вирусными гепатитами наблюдается в России, в 2025 году зарегистрировано почти на 30% меньше случаев по сравнению с 2024 годом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.

«Общая многолетняя тенденция по острым вирусным гепатитам — снижение заболеваемости. В 2025 году зарегистрировано почти на 30% меньше случаев, чем в 2024 году», — сказал Чуланов.

Он добавил, что одновременно растет число впервые выявленных хронических форм гепатитов. Это связано с расширением скрининга и выявлением случаев заболевания, которое много лет протекало бессимптомно.

«По отдельным инфекциям динамика также благоприятная, например, заболеваемость острым гепатитом B за десять лет снизилась в 4,5 раза, а острым гепатитом C в 2025 году снизилась на 5% по сравнению с уровнем 2024 года», — отметил эксперт.

По словам специалиста, гепатит С можно полностью вылечить у подавляющего большинства пациентов, получивших терапию. В рамках реализации федерального проекта доступность его диагностики и противовирусного лечения расширяется во всех регионах страны.

«За последние годы охват противовирусным лечением гепатита С вырос более чем в пять раз, а в 2025 году устойчивый вирусологический ответ (излечение) был достигнут примерно у 98% пациентов, завершивших лечение», — заключил Чуланов.