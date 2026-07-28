В Минздраве заявили о снижении заболеваемости гепатитом в России

«По отдельным инфекциям динамика также благоприятная, например, заболеваемость острым гепатитом B за десять лет снизилась в 4,5 раза, а острым гепатитом C в 2025 году снизилась на 5% по сравнению с уровнем 2024 года», — отметил эксперт.