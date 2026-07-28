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В Приморье с начала года ввезли 5,8 тысячи тонн импортного чая и кофе

Россельхознадзор проконтролировал поставки из Вьетнама, Китая, Индии и Бразилии.

Источник: Комсомольская правда

В Приморский край с начала года поступило почти 5,8 тысячи тонн импортного чая и кофе. Все партии прошли проверку специалистов Россельхознадзора. Продукцию ввозили из девяти стран — в этом году к привычным поставщикам добавились Бразилия (оттуда привезли более 19 тонн) и Шри-Ланка (0,3 тонны). Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Основные объемы по-прежнему идут из Вьетнама, Китая, Индии, Таиланда, Индонезии, Японии и с Тайваня. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт из Индии вырос почти в два раза, из Вьетнама — в 1,6 раза, а из Индонезии — почти в семь раз. Всего за первую половину 2025 года в регион завезли 5,4 тысячи тонн чая и кофе из семи стран.

Вся подкарантинная продукция допущена к ввозу после проведения карантинного фитосанитарного контроля.

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