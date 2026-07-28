В Приморье с начала года ввезли 5,8 тысячи тонн импортного чая и кофе

Основные объемы по-прежнему идут из Вьетнама, Китая, Индии, Таиланда, Индонезии, Японии и с Тайваня. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт из Индии вырос почти в два раза, из Вьетнама — в 1,6 раза, а из Индонезии — почти в семь раз. Всего за первую половину 2025 года в регион завезли 5,4 тысячи тонн чая и кофе из семи стран.