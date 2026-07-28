Сергей Кравчук поручил подготовить специальное оборудование на случай паводка на Амуре

Градоначальник провел очередное аппаратное совещание в мэрии Хабаровска. Там он поставил задачу главам всех городских районов провести полную проверку и ревизию всех материально-технических средств, хранящихся в городском резерве. По словам мэра краевой столицы, нужно убедиться в исправности насосного оборудования, обвязочных комплектов, защитного обмундирования и другого специального снаряжения. Как подчеркнул Сергей Кравчук, безопасность хабаровчан и защита городских территорий от паводка является безусловным приоритетом администрации Хабаровска. Кроме того, градоначальник в ходе этого аппаратного совещания отдельно остановился на состоянии дорог, попавших под ремонт. В частности, это касается улиц Космической и Калараша, перекрестка улиц Суворова и Павла Морозова, улиц Запарина и Шеронова, а также пешеходной зоны в районе дома № 9 по улице Краснореченской. Сергей Кравчук поручил дорожникам как можно больше ускорить темп ремонта, чтобы не доставлять неудобств жителям и гостям Хабаровска, а также сказал, что на этой неделе лично проедет по этим объектам и проверит, как ведется их ремонт.