«Смертельный» набор: Врач назвала привычки, которые гарантированно отправят в могилу на 15 лет раньше срока

В первую очередь нужно опираться на генетику: смотреть, какие заболевания были в роду, и вовремя их профилактировать. Жизнь сокращается прежде всего тогда, когда человек «обрастает» болезнями: онкологией, сахарным диабетом, который идёт в паре с ожирением, сердечно-сосудистыми патологиями и гипертонической болезнью. Если у родственников были какие-либо заболевания, то и у человека возрастает риск их развития, а сама болезнь, естественно, способствует сокращению жизни. Если такие недуги разовьются, они точно отнимут лет десять.