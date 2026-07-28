«Смертельный» набор: Врач назвала привычки, которые гарантированно отправят в могилу на 15 лет раньше срока

По словам эксперта, ежедневное курение одной пачки сигарет может сократить жизнь на 7−10 лет. Употребление в пищу продуктов, содержащих канцерогены — к ним относятся различного рода колбасы, сосиски, сервелат — может способствовать развитию колоректального рака, что также сократит продолжительность жизни от 2 до 15 лет.
Плохая экология и постоянное вдыхание выхлопных газов автомобилей также негативно влияют на здоровье. Пребывание в экологически неблагоприятном месте может сократить жизнь на 5−7 лет.
Гиподинамия, то есть состояние, когда человек совершенно не двигается, сокращает продолжительность жизни примерно на 7−10 лет. Считается также, что роды изнашивают организм. Нельзя утверждать, что они на 100% сокращают жизнь, но учёные полагают, что они укорачивают теломеры — участки в наших хромосомах. Укорочение этого участка после стресса от родовой деятельности может привести к снижению продолжительности жизни на 5−10 лет.
В первую очередь нужно опираться на генетику: смотреть, какие заболевания были в роду, и вовремя их профилактировать. Жизнь сокращается прежде всего тогда, когда человек «обрастает» болезнями: онкологией, сахарным диабетом, который идёт в паре с ожирением, сердечно-сосудистыми патологиями и гипертонической болезнью. Если у родственников были какие-либо заболевания, то и у человека возрастает риск их развития, а сама болезнь, естественно, способствует сокращению жизни. Если такие недуги разовьются, они точно отнимут лет десять.
Кристина Радина.
Врач-терапевт.
По словам специалиста, нужно обязательно заниматься профилактикой инфаркта и инсульта, потому что это может в любой момент погубить человека. Также важно следить за образом жизни, потому что гиподинамия, ожирение, курение, алкоголь, плохое питание и потребление консервированных продуктов — всё это способствует снижению качества здоровья и, как следствие, сокращению продолжительности жизни.
Привычка солить пищу может сократить ожидаемую продолжительность жизни на 3−5 лет. Солёная пища при наличии факторов риска ухудшает состояние сосудов и может повышать давление. Соль задерживает жидкость в организме, объём циркулирующей крови временно увеличивается, и всё это способствует развитию гипертензии.
«Что касается вечного стояния в пробках, это опять же фактор гиподинамии, соответственно повышенный фактор развития ишемической болезни сердца и рака лёгких, что сокращает жизнь на 10 лет. Плюс у дальнобойщиков, например, есть такая неочевидная “болезнь дальнобойщиков”: с одной стороны, их лицо очень сильно загорает, потому что половина лица у открытого окошка постоянно находится под солнцем, а SPF-средствами они вряд ли пользуются. Поэтому здесь будет риск фотостарения кожи и развития рака кожи, что тоже сокращает жизнь примерно на 10 лет», — заключает врач.
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