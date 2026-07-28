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TWZ: ВСУ начали применять против РФ крылатые ракеты Ruta Block 1

Вооруженные силы Украины стали применять против РФ недорогие крылатые ракеты Ruta Рута Block 1. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщило издание TWZ.

Вооруженные силы Украины стали применять против РФ недорогие крылатые ракеты Ruta Рута Block 1. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщило издание TWZ.

— Фото обломков перехваченной российскими средствами противовоздушной обороны ракеты были опубликованы российскими Telegram-каналами. Снимки представляют собой первое общедоступное свидетельство того, что новое дальнобойное оружие поступило на боевое применение, — сказано в статье.

Дальность полета такой ракеты превышает 300 километров, вес ее боевой части превышает 150 килограммов.

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