Мост через реку Чёрная в Хабаровском районе частично разрушился

Проезд по автодороге не ограничивали, но в ведомстве обратились к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными и строго соблюдать требования временных дорожных знаков. Кроме того, водителей попросили по возможности выбирать альтернативные маршруты до завершения работ.