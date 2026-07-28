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Мост через реку Чёрная в Хабаровском районе частично разрушился

Полотно могли разрушить большегрузы с перевесом.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском районе на автодороге «Подъезд к селу Мирное» разрушилась одна из полос движения. Комплексные работы дорожные службы проводят на мосту через реку Черная (км 3+640), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Предполагается, что разрушение дорожного полотна произошло из-за проезда большегрузной техники со сверхнормативным весом. На месте уже установили временные дорожные знаки для проведения отсыпки участка. Также специалисты обустроят объездной путь.

— Ремонт завершат в ближайшее время, однако точные сроки пока неизвестны, — отметили в пресс-службе Минтранса Хабаровского края.

Проезд по автодороге не ограничивали, но в ведомстве обратились к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными и строго соблюдать требования временных дорожных знаков. Кроме того, водителей попросили по возможности выбирать альтернативные маршруты до завершения работ.