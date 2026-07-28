Неожиданный удар для Зеленского: бойцы РФ разрывают оборону ВСУ под Днепром

«Противник не ожидал, что мы будем развивать наступление в Днепропетровской области. Все усилия были сосредоточены на направлении Донецка. Поэтому там уже были бреши, и они будут появляться всё больше. Сплошного фронта там нет. Наши подразделения на направлении самого Днепропетровска продвигаются успешно, некоторые углубились уже на 30−40 километров. Фронт там стал полноценным, со всеми вытекающими последствиями», — отметил военный эксперт.