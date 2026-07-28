Неожиданный удар для Зеленского: бойцы РФ разрывают оборону ВСУ под Днепром

Киевское командование оказалось не готово к стремительному развитию наступления российских войск на днепропетровском направлении, в результате чего в обороне врага неизбежно будут возникать все новые разрывы. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru сказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, объяснив стратегическую важность Павлограда и Синельникова для противника, где накануне прогремели взрывы.
По словам эксперта, утрата каждого такого промышленного центра наносит смертельный удар по военной экономике Украины, которая уже практически лишилась собственного производства.
«Украина сегодня — страна без экономики. Мы её практически разрушили, и сегодня она полностью держится на тех поставках, которые дает Запад. Ещё остаются некоторые промышленные центры в Днепропетровской и Запорожской областях, но они находятся под нашим ударом. Украина остается “голая как сокол” и будет полностью надеяться на Запад», — констатировал Матвийчук.
Говоря непосредственно о ситуации на фронте, Матвийчук подчеркнул, что линия обороны противника под Днепропетровском не является сплошной, что открывает широкие возможности для продвижения.
«Противник не ожидал, что мы будем развивать наступление в Днепропетровской области. Все усилия были сосредоточены на направлении Донецка. Поэтому там уже были бреши, и они будут появляться всё больше. Сплошного фронта там нет. Наши подразделения на направлении самого Днепропетровска продвигаются успешно, некоторые углубились уже на 30−40 километров. Фронт там стал полноценным, со всеми вытекающими последствиями», — отметил военный эксперт.
Матвийчук констатировал, что противнику приходится в срочном порядке перебрасывать туда резервы, однако темпы наступления ВС РФ не позволяют ему своевременно закрывать оголяющиеся участки.
Вчера стало известно, что подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Коммунарка в Днепропетровской области, о чем официально проинформировало Минобороны РФ.
Напомним, серия мощных взрывов прогремела в разных частях Днепропетровска в ночь на 27 июля. По словам очевидцев, появился устойчивый запах аммиака. Это может указывать на техногенную аварию на каком-то из промышленных объектов.
Ранее сообщалось, что российские военные впервые нанесли удар корректируемыми авиабомбами (КАБ) по городу Павлоград в Днепропетровской области, который еще недавно считался тыловым.