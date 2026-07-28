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Житель Петропавловска-Камчатского избил мальчика за использование хоккейного снаряжения, принадлежащего его сыну

56-летний мужчина приехал за сыном в хоккейную школу и обнаружил отсутствие хоккейного снаряжения. На тренировочной площадке он заметил мальчика, который использовал спортивный инвентарь его сына. Мужчина подошел к 8-летнему ребенку, сорвал с него хоккейное снаряжение и ударил мальчика по голове и руке. Врачи при осмотре определили, что здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести. Злоумышленнику.

56-летний мужчина приехал за сыном в хоккейную школу и обнаружил отсутствие хоккейного снаряжения. На тренировочной площадке он заметил мальчика, который использовал спортивный инвентарь его сына. Мужчина подошел к 8-летнему ребенку, сорвал с него хоккейное снаряжение и ударил мальчика по голове и руке. Врачи при осмотре определили, что здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести. Злоумышленнику дали 2 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда удовлетворен на сумму 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.