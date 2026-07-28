Риск инвалидности: ортопед сказал о последствиях перелома, как у Пугачевой

77-летняя Алла Пугачева заявила, что была четыре месяца обездвижена из-за перелома ноги и тазобедренного сустава. Какими последствиями может грозить такая травма людям в возрасте артистки, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал ортопед Андрей Литвиненко.
«Травма достаточно тяжелая для лиц пожилого возраста. Последствия зависят от того, как провели лечение, реабилитацию, как пациент выполняет рекомендации, комплекс лечебной физкультуры», — отметил он.
Врач объяснил, что перелом ноги и тазобедренного сустава может спровоцировать обострение хронических заболеваний.
«Важно, чтобы пациент, несмотря на возраст, не залеживался. У пожилых людей целый багаж дополнительной патологии, сопутствующих заболеваний со стороны сердца, почек, лёгких. В лежачем положении все это резко обостряется, резко увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Если пациент не будет активен, все это может привести к достаточно печальному исходу: инфарктам, инсультам, тромбозам и ухудшению состояния», — уточнил Литвиненко.
По словам собеседника издания, реабилитация после такой травмы может занять более полугода.
«При правильно проведённом лечении, при правильной реабилитации процесс восстановления может занять до полугода и даже до года. Поскольку перелом достаточно тяжёлый, то есть риск инвалидности и летального исхода. То, что Пугачева ходит, пусть и с палочкой, говорит о том, что, в принципе, реабилитация проходит успешно», — добавил он.
Фотографии Пугачевой, опирающейся на трость, появились в Сети в марте этого года.
По данным aif.ru, артистка в качестве опоры использует «клюку» ручной работы итальянского производителя, украшенную позолотой и кристаллами под бриллианты. Стоит такой аксессуар более нескольких сотен евро.