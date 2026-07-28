Риск инвалидности: ортопед сказал о последствиях перелома, как у Пугачевой

«При правильно проведённом лечении, при правильной реабилитации процесс восстановления может занять до полугода и даже до года. Поскольку перелом достаточно тяжёлый, то есть риск инвалидности и летального исхода. То, что Пугачева ходит, пусть и с палочкой, говорит о том, что, в принципе, реабилитация проходит успешно», — добавил он.