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Риск инвалидности: ортопед сказал о последствиях перелома, как у Пугачевой

Алла Пугачева призналась, что провела четыре месяца в постели из-за перелома ноги и тазобедренного сустава. Последствия травмы в возрасте артистки оценил в эксклюзивном комментарии aif.ru спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко.

Источник: Аргументы и факты

77-летняя Алла Пугачева заявила, что была четыре месяца обездвижена из-за перелома ноги и тазобедренного сустава. Какими последствиями может грозить такая травма людям в возрасте артистки, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал ортопед Андрей Литвиненко.

«Травма достаточно тяжелая для лиц пожилого возраста. Последствия зависят от того, как провели лечение, реабилитацию, как пациент выполняет рекомендации, комплекс лечебной физкультуры», — отметил он.

Врач объяснил, что перелом ноги и тазобедренного сустава может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

«Важно, чтобы пациент, несмотря на возраст, не залеживался. У пожилых людей целый багаж дополнительной патологии, сопутствующих заболеваний со стороны сердца, почек, лёгких. В лежачем положении все это резко обостряется, резко увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Если пациент не будет активен, все это может привести к достаточно печальному исходу: инфарктам, инсультам, тромбозам и ухудшению состояния», — уточнил Литвиненко.

По словам собеседника издания, реабилитация после такой травмы может занять более полугода.

«При правильно проведённом лечении, при правильной реабилитации процесс восстановления может занять до полугода и даже до года. Поскольку перелом достаточно тяжёлый, то есть риск инвалидности и летального исхода. То, что Пугачева ходит, пусть и с палочкой, говорит о том, что, в принципе, реабилитация проходит успешно», — добавил он.

Фотографии Пугачевой, опирающейся на трость, появились в Сети в марте этого года.

По данным aif.ru, артистка в качестве опоры использует «клюку» ручной работы итальянского производителя, украшенную позолотой и кристаллами под бриллианты. Стоит такой аксессуар более нескольких сотен евро.