В Хабаровском крае ликвидировали 8 возгораний

Среди наиболее крупных инцидентов — пожар в деревянном строении в Хабаровском районе (18 й км Владивостокского шоссе, СНТ). Огонь охватил 20 кв. м, его удалось локализовать и потушить за 50 минут. В Хабаровске пожарные выезжали в общежитие на улице Тихоокеанской: там загорелись электрощит и личные вещи в прачечной (площадь пожара — 10 кв. м). На ликвидацию возгорания ушло полтора часа; из здания были эвакуированы 50 жителей. В обоих случаях пострадавших нет, причины возгораний устанавливаются.