Глава Федерации альпинизма Челябинской области умер во время совещания в горах

«Двенадцать лет Сергей Иванович возглавлял федерацию. На всех десяти последних альпинистских сборах в горах он был бессменным ответственным по безопасности. Его спортивные достижения: КМС по альпинизму, инструктор-методист второй категории, спортивный судья всероссийской категории. И самое главное — огромная душа и большое сердце. Он любил горы! И здесь, недалеко от Эльбруса, он ушел на небеса», — говорится в некрологе.