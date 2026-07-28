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Глава Федерации альпинизма Челябинской области умер во время совещания в горах

Массаж сердца и искусственное дыхание не помогли вернуть Сергея Ивановича к жизни.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Федерации альпинизма Челябинской области Сергей Печенкин скончался в возрасте 70 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сообщается на странице организации в соцсети.

Известно, что все произошло во время тренерского совещания в лагере в ущелье Адыр-Су на сборах «Джайлык-2026».

«Двенадцать лет Сергей Иванович возглавлял федерацию. На всех десяти последних альпинистских сборах в горах он был бессменным ответственным по безопасности. Его спортивные достижения: КМС по альпинизму, инструктор-методист второй категории, спортивный судья всероссийской категории. И самое главное — огромная душа и большое сердце. Он любил горы! И здесь, недалеко от Эльбруса, он ушел на небеса», — говорится в некрологе.

Отметим, 15 августа 2026 года ему исполнился бы 71 год.