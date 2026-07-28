Смерть на месте: офицер рассказал о расплате для танкиста-садиста из ВСУ

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, что ждет боевика ВСУ, признавшегося в убийстве мирного жителя.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал про радиоперехват диалога танкистов ВСУ, где один из боевиков признался в убийстве мирного жителя в начале спецоперации, заявив, что у него пророссийские взгляды.
«Российская радиоэлектронная разведка обладает всеми необходимыми техническими возможностями, чтобы установить местонахождение танкиста, убийцы мирного населения и нанести ракетно-бомбовый удар либо удар реактивной артиллерией», — сказал Иванников.
Он добавил, что таких боевиков не берут в плен.
«Их уничтожают на месте, так же, как и в годы Второй мировой войны уничтожали эсэсовцев, с которыми боевики ВСУ идентичны по характеру своих преступлений», — подчеркнул эксперт.