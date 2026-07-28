Челябинцы назвали семь мест для загадывания желаний

Здесь даже загадывать ничего не нужно: подходите к фонтану и вкладываете свою ладонь в любую из представленных табличек в зависимости от запроса. А они сулят успех в делах, крепкое здоровье, радость жизни, счастье в семье и много еще чего хорошего.