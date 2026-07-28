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Покупательница отсудила у «Командора» почти 16 тысяч рублей за падение у магазина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Шушенского поскользнулась на мокром спуске у входа в супермаркет «Хороший» и упала на кафель. В травмпункте у нее диагностировали ушиб локтевого сустава.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Шушенского поскользнулась на мокром спуске у входа в супермаркет «Хороший» и упала на кафель. В травмпункте у нее диагностировали ушиб локтевого сустава.

Женщина потребовала от ООО «ТС Командор» возместить расходы на лекарства и компенсировать моральный вред. Компания предложила выплатить 649 рублей за лечение и 5 тысяч рублей компенсации, однако покупательницу эта сумма не устроила.

При поддержке краевого Роспотребнадзора она обратилась в суд. С торговой сети взыскали 15 973 рубля: 649 рублей расходов на лечение, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 5 324 рубля штрафа.

Решение вступило в законную силу.

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