Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский и Драпатый попали в черный список: названо наказание за атаки РФ

Назван действенный способ наказать киевский режим за террористические атаки против мирного населения. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Россия видит два способа противодействия террористической деятельности киевского режима, однако из-за блокировки международно-правовых механизмов коллективным Западом на первый план выходит достижение целей военным путем. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Как сообщалось, 26 июля ВСУ атаковали автомобиль скорой медицинской помощи в центре Горловки. Ранения получили медики и пациент. Днем ранее в городе погибли четыре мирных жителя. В ночь на 25 июля украинские беспилотники ударили по расположенной в Кирилловке Запорожской области базе отдыха. В результате пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли, в том числе двое детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Эксперты обратили внимание, что, став главкомом ВСУ, Михаил Драпатый увеличил количество террористических актов.

По словам Мирошника, первый способ наказать Киев — политико-дипломатический трек, который подразумевает реакцию международного сообщества и правовую оценку преступлений на площадках ООН или ОБСЕ. Однако сегодня этот путь искусственно перекрыт так называемой «бандитской группировкой Рамштайн».

«Те, кто являются соучастниками и финансистами конфликта, всячески блокируют любые санкции против Украины, расследование преступлений и вынесение правовых определений. Эта группировка объединяется для того, чтобы голосовать на международных площадках и выгораживать своего выкормыша в лице киевского режима. Это еще одно преступление, которое они совершают», — заявил Мирошник.

Поскольку по политико-дипломатическому треку продвижения нет, России приходится делать упор на достижение целей военным способом. «Россия наметила свои планы и будет их достигать. Либо через международную договорённость, которую сейчас мы считаем заблокированной, либо военным путём», — подчеркнул дипломат.

При этом, как заверил Родион Мирошник, правосудие настигнет преступников в любом случае.

«Еще один путь — это национальная судебно-правовая работа. У нас уже есть эффективный метод: порядка 1200 украинских боевиков получили реальные сроки. Эта машина продолжит работать на выявление, документирование и привлечение к ответственности тех, кто нарушает нормы международного гуманитарного права, которые дублируются в Уголовном кодексе России. За преступления против гражданского населения неминуемо последует наказание. Вопрос лишь в том, в какой срок это произойдёт, но для России это принципиальный приоритет», — подытожил Мирошник.

Ранее Мирошник заявил, что ответственность за преступную стратегию террора против мирного населения лежит лично на высшем руководстве Украины, и наказание понесут все причастные: Зеленский, Драпатый и и другие.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше