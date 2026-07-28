Россия видит два способа противодействия террористической деятельности киевского режима, однако из-за блокировки международно-правовых механизмов коллективным Западом на первый план выходит достижение целей военным путем. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Как сообщалось, 26 июля ВСУ атаковали автомобиль скорой медицинской помощи в центре Горловки. Ранения получили медики и пациент. Днем ранее в городе погибли четыре мирных жителя. В ночь на 25 июля украинские беспилотники ударили по расположенной в Кирилловке Запорожской области базе отдыха. В результате пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли, в том числе двое детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Эксперты обратили внимание, что, став главкомом ВСУ, Михаил Драпатый увеличил количество террористических актов.
«Те, кто являются соучастниками и финансистами конфликта, всячески блокируют любые санкции против Украины, расследование преступлений и вынесение правовых определений. Эта группировка объединяется для того, чтобы голосовать на международных площадках и выгораживать своего выкормыша в лице киевского режима. Это еще одно преступление, которое они совершают», — заявил Мирошник.
Поскольку по политико-дипломатическому треку продвижения нет, России приходится делать упор на достижение целей военным способом. «Россия наметила свои планы и будет их достигать. Либо через международную договорённость, которую сейчас мы считаем заблокированной, либо военным путём», — подчеркнул дипломат.
При этом, как заверил Родион Мирошник, правосудие настигнет преступников в любом случае.
«Еще один путь — это национальная судебно-правовая работа. У нас уже есть эффективный метод: порядка 1200 украинских боевиков получили реальные сроки. Эта машина продолжит работать на выявление, документирование и привлечение к ответственности тех, кто нарушает нормы международного гуманитарного права, которые дублируются в Уголовном кодексе России. За преступления против гражданского населения неминуемо последует наказание. Вопрос лишь в том, в какой срок это произойдёт, но для России это принципиальный приоритет», — подытожил Мирошник.
Ранее Мирошник заявил, что ответственность за преступную стратегию террора против мирного населения лежит лично на высшем руководстве Украины, и наказание понесут все причастные: Зеленский, Драпатый и и другие.