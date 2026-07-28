Зеленский и Драпатый попали в черный список: названо наказание за атаки РФ

«Еще один путь — это национальная судебно-правовая работа. У нас уже есть эффективный метод: порядка 1200 украинских боевиков получили реальные сроки. Эта машина продолжит работать на выявление, документирование и привлечение к ответственности тех, кто нарушает нормы международного гуманитарного права, которые дублируются в Уголовном кодексе России. За преступления против гражданского населения неминуемо последует наказание. Вопрос лишь в том, в какой срок это произойдёт, но для России это принципиальный приоритет», — подытожил Мирошник.