Льготникам — держателям карты «Мир» упростят получение скидок в Хабаровске

Действие пилотного проекта распространят на членов многодетных семей, пенсионеров, студентов и инвалидов. Для оплаты товаров или услуг — проезда в автобусе, визита в музей, покупки лекарств или продуктов со скидкой им нужно будет расплатиться картой «Мир». Без подтверждения права на льготу система применит скидку.