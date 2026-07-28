Льготникам — держателям карты «Мир» упростят получение скидок в Хабаровске

С 1 августа в России начнёт работу пилотный проект — благодаря появлению нового сервиса на «Госуслугах» держателям карты «Мир» не придётся носить с собой удостоверения, подтверждавшие право на получение льгот. Система автоматически распознает статус владельца-льготника и пересчитает стоимость услуги с учётом скидки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Действие пилотного проекта распространят на членов многодетных семей, пенсионеров, студентов и инвалидов. Для оплаты товаров или услуг — проезда в автобусе, визита в музей, покупки лекарств или продуктов со скидкой им нужно будет расплатиться картой «Мир». Без подтверждения права на льготу система применит скидку.
Пилотный проект будет действовать до 31 марта 2027 года. По его итогам практику могут распространить на всю страну.
Новый способ предоставления льгот станет альтернативой действующему.