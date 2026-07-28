«Это уникальные изображения»: экспедиция по изучению ангарских петроглифов стартовала в Богучанском округе

«Любой район нашей необъятной Сибири имеет свои уникальные черты, свои изюминки. В Богучанском округе, например, доминируют рисованные изображения, — рассказал Александр Заика, кандидат исторических наук. — Причем здесь использовались не только красноцветные пигменты, но и рисунки, выполненные углем и сажей. Они сохранились, в этом весь прецедент. Мы можем узнать по спектральному анализу химический состав красителей. А вот технологии нам до сих пор пока неизвестны! Возраст рисунков разный, рамки от эпохи неолита, это 6−8 тысяч лет назад, вплоть до 18−19 века. Самое интересное — судя по сюжетам, человек очень почитал природу и пытался жить в гармонии с ней. И это актуально для нашего современного мира».