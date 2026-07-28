«Это уникальные изображения»: экспедиция по изучению ангарских петроглифов стартовала в Богучанском округе

Экспедиция по изучению ангарских петроглифов стартовала в Богучанском округе. Финансовую поддержку научного проекта обеспечил Богучанский алюминиевый завод.
Группа археологов отправилась по Ангаре к легендарным памятникам наскальной живописи, самый известный из которых был открыт еще при Петре I. Главная цель ученых — не только изучение, но и сохранение для потомков этих уникальных изображений с помощью современных цифровых технологий.
Экспедиция организована в рамках совместного проекта Богучанского краеведческого музея и БоАЗа.
«Завод и музей связывают давние, тесные партнерские отношения. Мы понимаем всю важность и значимость работы по сохранению исторических и культурных традиций для подрастающей молодежи. Поэтому с радостью поддержали научный проект по изучению петроглифов Приангарья, выделив необходимое финансирование», — рассказал Андрей Картавцев, генеральный директор БоАЗа.
Территория Богучанского округа уникальна тем, что именно на Ангаре сохранилось больше всего древних рисунков, говорят ученые. Первым археологическим объектом для Приангарья с наскальным творчеством стал «Писаный камень». Его открыл и описал ученый Мессершмидт в 1725 году. И это стало большим событием для науки.
В 20-м веке большую часть ангарских петроглифов открыли и изучили исследователи из Красноярска во главе с историком Александром Заикой. Сегодня он же возглавил новую научную экспедицию в Приангарье, чтобы продолжить исследования. А, возможно, сделать новые открытия!
«Любой район нашей необъятной Сибири имеет свои уникальные черты, свои изюминки. В Богучанском округе, например, доминируют рисованные изображения, — рассказал Александр Заика, кандидат исторических наук. — Причем здесь использовались не только красноцветные пигменты, но и рисунки, выполненные углем и сажей. Они сохранились, в этом весь прецедент. Мы можем узнать по спектральному анализу химический состав красителей. А вот технологии нам до сих пор пока неизвестны! Возраст рисунков разный, рамки от эпохи неолита, это 6−8 тысяч лет назад, вплоть до 18−19 века. Самое интересное — судя по сюжетам, человек очень почитал природу и пытался жить в гармонии с ней. И это актуально для нашего современного мира».
Древняя наскальная живопись — не просто картинная галерея, и не социальные сети древних людей. Это был природный храм под открытым небом, поясняют организаторы экспедиции. А многие изображения имели культовую значимость. Теперь их — для дальнейшего изучения — предстоит оцифровать четверым участникам экспедиции. Они пройдут на лодке по Ангаре, поработают с тем самым «Писаным камнем», Мурским порогом, Манзей. На некоторых объектах планируется 3D съемка.
Тимофей Ключников, участник экспедиции:
«Сегодня такие проекты — большая редкость. Огромная благодарность Богучанского алюминиевому заводу за помощь! Она позволит нам, по сути, сохранить в цифровом формате эти ценные, уникальные изображения. Они могут исчезнуть в скором времени. Происходят изменения в природе, глобальное потепление, которое разрушает известняк. Это непредсказуемо. Создание цифрового банка — большой шаг на пути к сохранению богатого наследия Приангарья».
Экспедиция завершится в Богучанах. Все полученные ценные материалы после обработки будут переданы Богучанскому краеведческому музею, где планируется создать экспозицию наскального искусства.