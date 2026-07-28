Спасатели Хабаровского края уменьшают риски трагедий на воде

Как пояснил Александр Гомзарь, государственный инспектор по маломерным судам инспекторского отделения по Хабаровскому району Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, знак «Купаться запрещено» устанавливают обоснованно: в таких местах не обследовано дно, возможны опасные предметы и течения. Профилактические беседы проводят как со взрослыми, так и с детьми; при нарушениях могут быть составлены административные протоколы.