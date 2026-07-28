Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 июля

Ракам сейчас очень важно избегать перегрузок, как физических, так и эмоциональных. Незаметно для себя вы можете стать более раздражительными и вспыльчивыми. Когда устаете, можете сказать или сделать то, о чем позже пожалеете. В личной жизни слушайте близких людей, сейчас их подсказки будут полезны. Они смотрят со стороны на проблему, которую вам трудно разглядеть целиком.