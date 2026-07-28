Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 28 июля 2026 года.
Овнам важно помнить, что их желания, даже самые ярые, будут исполняться не сразу. Однако, если вы все же запасетесь терпением, то преодолеть испытания будет гораздо проще, и вы быстрее увидите желаемый результат. Сейчас вам может не хватить трудолюбия и настойчивости, чтобы довести начатое до конца. Не переживайте, позже появится возможность исправить недоделки.
Тельцам крайне важно относиться со всей серьезностью к любому делу, за которое вы беретесь. У вас есть шанс наделать ошибок даже в самых обычных делах. Внимательность поможет их избежать. К себе вы предъявляете самые высокие требования, к чужим слабостям относитесь с пониманием. Найдутся те, кто решит с вами плотно сотрудничать.
Начало дня особенно удачным будет у Близнецов. На утро стоит оставить все обсуждения важных вопросов. У вас будет шанс найти решение, которое устроит всех. Чем дальше, тем больше появится поводов для разногласий. Не исключены споры и конфликты с самыми близкими. Поэтому любой потенциальный конфликт лучше решить именно с утра.
Ракам сейчас очень важно избегать перегрузок, как физических, так и эмоциональных. Незаметно для себя вы можете стать более раздражительными и вспыльчивыми. Когда устаете, можете сказать или сделать то, о чем позже пожалеете. В личной жизни слушайте близких людей, сейчас их подсказки будут полезны. Они смотрят со стороны на проблему, которую вам трудно разглядеть целиком.
Львам звезды рекомендуют смотреть на вещи позитивно и не позволять себе унывать, даже если абсолютно все идет не так, как вы ожидали. Будет шанс изменить ситуацию к лучшему. Но одной целеустремленности для этого не хватит — потребуется хитрость и изобретательность. На друзей не рассчитывайте — они ответят отказом. Полагайтесь на свои силы.
Дев ждет действительно приятный, удачный и плодотворный день. Однако в нем будет мало места для заботы о себе. Значительная часть дня будет посвящена проблемам других людей. Тем не менее совсем о собственных интересах вы не забудете. Возможны удачные совпадения. Благодаря им вы решите вопросы, которые не давали покоя.
Весам будет крайне трудно поладить с окружающими, причем не всегда это их вина. Вы сегодня тяжелы в общении, часто игнорируете чужую точку зрения и ведете себя довольно эгоистично, интересуясь только своим мнением. На этом фоне лучше отложить обсуждение всех важных вопросов и сосредоточиться на том, чтобы не обидеть никого из близких.
Скорпионам стоит умерить свои желания и избегать излишней праздности. Вам будет очень полезно ставить перед собой сложные задачи, стараться научиться чему-то новому. Многое из того, что вы сейчас делаете просто из интереса и любопытства, позже окажется полезным. Причем обучиться этим новым навыкам будет очень просто.
Стрельцам стоит включить свою обаяние на максимум. Астрологи призывают вас больше общаться с людьми, которые охотно делятся своим опытом, рассказывают о том, о чем вы прежде не имели представления. Информация, которую они передают, поможет в дальнейшем развитии. У некоторых представителей знака появятся новые увлечения и хобби, расширится круг общения.
У Козерогов в головах рождаются интересные идеи, касающиеся бизнеса. Например, некоторые представители знака смогут найти способ превратить любимое хобби в неплохой источник дохода. Кроме того, вы можете познакомиться людьми, которые скоро сделают интересное деловое предложение. Чем меньше вы сейчас беспокоитесь о деньгах, тем выше шанс перемен к лучшему в финансовой сфере.
Водолеев ждет благоприятный день. Он дает вам отличные шансы разобраться раз и навсегда с какими-то старыми проблемами и добиться хоть и небольших, но приятных перемен в жизни. Но нельзя сидеть сложа руки и ждать, пока обстоятельства сложатся так, как вам надо. Любое бездействие с вашей стороны станет противодействием в решении проблем.
Рыбам многое дается труднее, чем обычно, но вы так решительны, энергичны и настойчивы, что добьетесь своего, легко преодолеете одни преграды и просто не заметите других. Помощь вряд ли потребуется: вам нравится действовать самостоятельно, и именно такой подход оказывается действительно эффективным, передает «Российская газета».